بسبب كورونا.. 8 محافظات تقرر تعطيل الدوام الدراسي

أعلنت ثمان محافظات عراقية،اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في المدارس لفترات مختلفة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.

وأفاد، بأن محافظات النجف وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى وأربيل ودهوك والسليمانية، قررت تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق.

ويأتي قرار تعليق الدوام لفترات مختلفة، بعد إعلان وزارة الصحة العراقية تشخيص إصابة أربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من إيران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.