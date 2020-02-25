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الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 09:26 م

سجن الناصرية يقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء

سجن
قررت ادارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، الثلاثاء، إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من انتشار فيروس "كورونا".
وقالت الإدارة في بيان، إنه "تقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت القادم تحسبا لكل طارئ فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار مرض كورونا".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء "حسب توجيهات وزارة الصحة ووزارة العدل".
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