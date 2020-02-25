سجن الناصرية يقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء

قررت ادارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، الثلاثاء، إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الإدارة في بيان، إنه "تقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت القادم تحسبا لكل طارئ فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار مرض كورونا".



وأضاف البيان أن هذا الإجراء "حسب توجيهات وزارة الصحة ووزارة العدل".