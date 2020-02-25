بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 08:47 م

إصابة 19 شخص فى هجمات عنيفة قرب ساحة الخلاني

الاحتجاجات في العراق
أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن إصابة منتسباً في هجمات "عنيفة" قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان، أن "القوات الامنية مازالت تتعرض الى هجمات بوسائل عنفية متعددة من داخل التظاهرات قرب ساحة الخلاني".
واضافت انه "تم جرح تسعة عشر منتسبا وثلاثة ضباط بجروح متعددة تم إخلائهم للمستشفيات"، مشيرة الى "استمرار القوات الامنية بالتزامها في حماية المتظاهرين مع ضبط نفس عالي".
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