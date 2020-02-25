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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 08:10 م

إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في كركوك

كورونا-العراق

أكدت وزارة الصحة والبيئة تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران ورجعت للبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تطبيق الحجر الصحي على كل العائلة والفحص الطبي من قبل طاقم طبي وصحي مختص، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء أنه يولي موضوع مكافحة انتشار فيروس كورونا أهمية قصوى وأعلى درجات الاهتمام، وأعرب عن دعمه لعمل خلية الأزمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا بأول، مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية، كما أوعز بإطلاق المبالغ اللازمة لوزارة الصحة وكامل المحافظات


وكان العراق قد أعلن في وقت سابق، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس  كورونا الجديد في البلاد يوم الاثنين في مدينة النجف، حيث أكدت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، إصابة زائر إيراني بفيروس كورونا، ليكون أول إصابة بالفيروس تسجل في البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها: "لقد ثبت إصابة طالب إيراني من طلبة العلوم الدينية في مدينة النجف، بفيروس كورونا"، مضيفة أن "الطالب دخل البلاد قبل يوم واحد فقط من قرار خلية الأزمة الوزارية حظر دخول المواطنين الإيرانيين إلى البلاد الأسبوع الماضي، خشية وصول الفيروس القاتل".

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