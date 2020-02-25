مصرع قتيلان و 15 جريحا جراء مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني

أفادت مصادر طبية عراقية، الثلاثاء، بمصرع قتيلان وأكثر من 15 جريحا جراء مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.



ولم تتوقف مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي وحتى الآن المطالبين بتغيير العملية السياسية بشكل جذري وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.