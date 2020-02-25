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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 07:34 م

الجبوري يطالب بعدم السماح بدخول علاوي للبرلمان

قتيبة الجبوري

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، بعدم السماح بدخول رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ومرشحي كابينته الحكومية إلى البرلمان قبل إخضاعها للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وقال الجبوري في بيان، إن "رئيس مجلس النواب ونائبيه يتحملون المسؤولية عن سلامة الحاضرين في جلسة المجلس التي من المقرر أن تعقد الخميس المقبل، لغرض التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وأضاف، :"نأمل أن لايسمحوا بدخول علاوي وأعضاء كابينته الحكومية إلى مبنى البرلمان قبل إجراء الفحص الطبي عليهم لكون علاوي بحسب المعلومات المتداولة، قد ذهب أكثر من مرة إلى طهران وعدة مدن إيرانية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن أغلب المرشحين لكابينته الوزارية من جنسيات مزدوجة وجاءوا مؤخراً من بلدان أخرى فيها إصابات بفيروس كورونا".

وأوضح الجبوري :"نطالب هيئة رئاسة المجلس، بعدم السماح لهم بدخول مبنى البرلمان قبل إجراء الفحص الطبي لهم من قبل مفرزة طبية متخصصة من وزارة الصحة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار العدوى في مكان يضم العديد من النواب والصحفيين والموظفين وعمال الخدمة".

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