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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 07:21 م

ديالى تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس

المدارس
اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ ديالى مثنى التميمي أعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط، ليومي الأربعاء والخميس".

وكانت محافظتي النجف وكركوك وإقليم كردستان قد قرروا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، تفادياً لانتشار "فيروس كورونا".
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