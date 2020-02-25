ديالى تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليومي الأربعاء والخميس.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ ديالى مثنى التميمي أعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط، ليومي الأربعاء والخميس".



وكانت محافظتي النجف وكركوك وإقليم كردستان قد قرروا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، تفادياً لانتشار "فيروس كورونا".

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