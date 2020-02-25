الدفاع: اعتقال "ارهابيين" قدما دعماً لـ"الدواعش" فى نينوى

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابيين" قدما دعماً لـ"الدواعش" بقضاء مخمور في نينوى.



وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع فوج الاستطلاع والمراقبة التابع للفرقة القت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين محكم لهما في طريقي اربيل - مخمور و شرقاط - مخمور بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تحركاتهما".



وأضافت أن المعتقلين "هما من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا ولوجستيا للدواعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

