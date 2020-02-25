بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 06:13 م

خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته !

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خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته !


بعد غد الخميس سيكون  يوما حاسما بالنسبة للمكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي وحكومته المرتقبة ، في الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب للتصويت على كابينته  وبرنامجه الحكومي .

المؤشرات الاولية تشير الى ان هناك اتجاها قويا لعدم منح الثقة لمحمد علاوي وحكومته ، يقوده تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .  

فقد جدد تحالف القوى العراقية  موقفه  الرافض للمنهج الذي يتعامل به محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة.

وبرر تحالف القوى موقف رئيسه محمد الحلبوسي بتحديد موعد جلسة التصويت لمنح  الثقة ، بانه :"  جزء من واجبه الدستوري ولا علاقة له بموقفه  السياسي" ، واصفا توجه علاوي بـ"المنهج الازموي" الذي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيله الحكومة.

وقال التحالف في بيان صحفي :" ان هذه التداعيات ستزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن  احوج ما نكون فيه  الى حكومة غير جدلية تحظى بالاجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة"، مطالبا  القوى السياسية باستبدال المكلف  بشخصية مقبولة لدى الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها ، حسب ما جاء في بيانه .

الحلبوسي من جانبه كان واضحا ، ولم يخف نواياه تجاه رئيس الوزراء المكلف وحكومته ، وقد عبر عنها بقوله :" ان رئيس الوزراء المكلف ، اذا لم ينجح  في الحصول على ثقة البرلمان بجلسة الخميس ، فعلى رئيس الجمهورية تكليف شخصية اخرى خلال مدة 15 يوما ".

واوضح الحلبوسي :" ان آلية فرض الارادات السياسية مرفوضة ، ويجب ان تنتهي مرحلة اقصاء الآخر ، والمرحلة الحالية تتطلب الوحدة والتماسك "، مؤكدا  انه لن يحضر جلسة التصويت على منحه الثقة.

ويرى تحالف الحلبوسي ان ترشيح محمد علاوي لمنصب رئيس الوزراء ، من الاساس ، كان خياراً خاطئاً ، لكونه شخصية جدلية ولا يحظى بقبول من جميع المكونات العراقية .

وبحسب النائب عن التحالف يحيى المحمدي فان علاوي غير مؤهل لقيادة العراق في اجواء سياسية صعبة والتهيئة لانتخابات مبكرة ، وينبغي استبداله بآخر يحظى بقبول سياسي وشعبي .

وقال المحمدي بهذا الخصوص :" لقد قدمنا طلبا رسميا للكتل الشيعية لاختيار مرشح بديل عن علاوي،  اذ ان التكتم على اسماء الوزراء دليل على انهم غير مستقلين".

واضاف: " من حق الشيعة ان يختاروا من يرونه مناسبا لرئاسة  الوزراء، لكن علاوي ليس  هو الشخصية المنقذة".

الاكراد ، من جهتهم مازالت تساورهم الشكوك بالوعود التي قدمها لهم المكلف محمد علاوي مقابل التصويت لحكومته وتمريرها في البرلمان ..

فقد  اعلن محمد سعد الدين عضو  الوفد الكردي المفاوض:" ان لدى الاكراد مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة  المؤقتة "، مبينا  انه  رغم ابداء الموافقة الشفهية عليها من قبل علاوي ، لكن الاطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها.

واوضح  سعد الدين، ان من ضمن الشروط الاساسية للاطراف الكردية، هي ضمان الحقوق الدستورية للاقليم والمستحقات المالية وتطبيع الاوضاع الامنية في مناطق المادة 140 ".

 رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي  لم يكن بعيدا عن ما يجري ويتم الاعداد له في جلسة الخميس الحاسمة ، ووصف ما يجري بانه :"  مخطط لافشال تمرير الحكومة ".

علاوي وجه اتهامات الى جهات ، لم يسمها ، بشراء الاصوات ودفع مبالغ باهضة للنواب ، لجعل التصويت سريا وافشال منح الثقة للحكومة ..
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