بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته ! اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" عاجل.. إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 06:09 م

اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة

87598124_2933494603376069_1904184002768535552_o
اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة

قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة حل المنتخب الوطني بعد النتائج المخيبة في تصفيات آسيا وخسارة الفريق المذلة امام منتخب الهند في الجولة الثانية من التصفيات القارية.

وقال مصدر في الاتحاد :" ان  الاتحاد قرر حل المنتخب الوطني ، لان اداء اللاعبين لم يكن مقنعا بالمرة وهناك لاعبون لا يستحقون التواجد مع المنتخب ، كما قرر حل الجهاز الفني بعد استقالة المدرب خالد يحيى ".

واضاف المصدر :" ان هناك اجتماعا قريبا لمجلس ادارة الاتحاد . وستتم مناقشة عدد من الحلول من بينها طرح فكرة التعاقد مع  مدرب اجنبي وبعض الاسماء المحلية واعادة هيكلة المنتخب الوطني".

يشار الى ان المنتخب العراقي خاض مباراتين امام لبنان والهند ، وفي المباراتين خسر بفارق 19 نقطة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صورة ارشيفية

الكويت والبحرين يرفضان استضافة مباريات الفرق الإيرانية 25 شباط 2020 12:57 م

e9a5f233-258d-413f-aa1e-583723fa8be6

وفد من "فيفا" يزور العراق قريبا لبحث تشكيل اتحاد الكرة 21 شباط 2020 01:21 م

كورونا

كورونا يحصد حياة 1770 شخص وأكثر من 70 ألف إصابة 17 شباط 2020 11:15 ص

مان ستي

نجوم مانشستر سيتي بإمكانهم الرحيل مجانا عن الفريق لهذا السبب 16 شباط 2020 12:39 م

image

جمهور نادي الكوت الرياضي يطالب بحل هيئته الادارية 16 شباط 2020 11:55 ص

b5bb052ea6b470e5b20ea2ae1ed4bca6

لجنة وزارية لاستثمار البيوت التراثية وتحويلها الى ملتقيات و متاحف ثقافية 16 شباط 2020 11:35 ص

نادي نفط ميسان

نادي نفط ميسان ينهي تعاقد محترفين يمني ونيجيري بالتراضي 15 شباط 2020 03:24 م

220201571238595215937

العراق يشارك بمؤتمر " الرياضة أسلوب الحياة" في لندن 15 شباط 2020 11:45 ص

التعليقات