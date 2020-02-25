اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة



قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة حل المنتخب الوطني بعد النتائج المخيبة في تصفيات آسيا وخسارة الفريق المذلة امام منتخب الهند في الجولة الثانية من التصفيات القارية.



وقال مصدر في الاتحاد :" ان الاتحاد قرر حل المنتخب الوطني ، لان اداء اللاعبين لم يكن مقنعا بالمرة وهناك لاعبون لا يستحقون التواجد مع المنتخب ، كما قرر حل الجهاز الفني بعد استقالة المدرب خالد يحيى ".



واضاف المصدر :" ان هناك اجتماعا قريبا لمجلس ادارة الاتحاد . وستتم مناقشة عدد من الحلول من بينها طرح فكرة التعاقد مع مدرب اجنبي وبعض الاسماء المحلية واعادة هيكلة المنتخب الوطني".



يشار الى ان المنتخب العراقي خاض مباراتين امام لبنان والهند ، وفي المباراتين خسر بفارق 19 نقطة.