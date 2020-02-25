استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب



اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن بدء تطبيق حالة الاستنفار في المدن الحدودية شرقي المحافظة.



وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (110كم شرق بعقوبة مركز المحافظة) :" ان حالة الاستنفار بدأ تطبيقها فعليا في المدن الحدودية ، ومنها قزانية ، بسبب هطول الامطار الغزيرة وسط توقعات بتدفق كبير لموجات سيول قادمة من الحدود العراقية – الايرانية ".



واضاف الخزاعي :" ان اعلان حالة الاستنفار اجراء احترازي تحسبا لاي طارئ ، والعمل على توحيد جهود الدوائر الخدمية لتقديم اي مساعدة او عون خاصة للقرى الحدودية "، مبينا :" ان كل موجات السيول خلال موسم الشتاء مرت من خلال الوديان الحدودية بسلام دون اي اضرار ، ونأمل ان تمر الموجات القادمة بذات المسار لابعاد القرى والمناطق الزراعية عن الاضرار ".



وتشهد المدن الحدودية في ديالى خلال مواسم الامطار الغزيرة تدفق سيول جارفة ، تؤدي الى غمر وديان عملاقة وتسبب في بعض الاحيان اضرارا مادية للقرى والاراضي الزراعية.

