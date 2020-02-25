بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
خميس الحسم .. بحث عن بديل لمحمد علاوي قبل التصويت على كابينته ! اتحاد السلة يقرر حل المنتخب الوطني لنتائجه المخيبة استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" عاجل.. إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 06:05 م

ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا"

487175
ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا"

اعلن مصنع منسوجات ذي قار البدء بانتاج الكمامات الطبية  الواقية  بواقع 2000 يوميا في ‏المحافظة.‏

وقال مدير المصنع رزاق حسين  الركابي :" ان المصنع باشر  بشكل رسمي بانتاج الكمامات الطبية بمعدل 2000 كمامة ‏يومياً كبداية، وهو  يسعى لزيادة الكمية بعد توفير المواد الأولية ".

واضاف :" ان المصنع شرع بانتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الاسواق باسعار مناسبة قياسا باسعار البيع ‏في الصيدليات".

وقد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل خمس اصابات بفايروس كورونا ، واحدة في النجف لطالب ايراني ، واربع في كركوك لاشخاص عائدين من ايران .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

بسبب كورونا.. 8 محافظات تقرر تعطيل الدوام الدراسي 25 شباط 2020 09:30 م

كورونا-العراق

إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في كركوك 25 شباط 2020 08:10 م

تقاطع البهو

مصرع قتيلان و 15 جريحا جراء مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني 25 شباط 2020 08:00 م

المدارس

ديالى تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس 25 شباط 2020 07:21 م

معبر حدودي

غلق معبرين تجاريين مع إيران بسبب كورونا 25 شباط 2020 06:55 م

151679623361048600

استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب 25 شباط 2020 06:07 م

تقاطع البهو

محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة 25 شباط 2020 03:04 م

bcc70350306ec11912c339083ecefc98_XL

مصدر بوزارة الدفاع : 68 مليار دينار رواتب منتسبي البيشمركة شهريا 25 شباط 2020 11:45 ص

التعليقات