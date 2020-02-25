ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا"



اعلن مصنع منسوجات ذي قار البدء بانتاج الكمامات الطبية الواقية بواقع 2000 يوميا في ‏المحافظة.‏



وقال مدير المصنع رزاق حسين الركابي :" ان المصنع باشر بشكل رسمي بانتاج الكمامات الطبية بمعدل 2000 كمامة ‏يومياً كبداية، وهو يسعى لزيادة الكمية بعد توفير المواد الأولية ".

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واضاف :" ان المصنع شرع بانتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الاسواق باسعار مناسبة قياسا باسعار البيع ‏في الصيدليات".



وقد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل خمس اصابات بفايروس كورونا ، واحدة في النجف لطالب ايراني ، واربع في كركوك لاشخاص عائدين من ايران .

