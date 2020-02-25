بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" عاجل.. إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة عاجل.. المتظاهرون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية ترامب يعلن القضاء على خلافة “داعش” الإرهابي بنسبة 100%
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 06:03 م

حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان

الديمقراطي-الكردستاني
حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني  الذي يتزعمه مسعود بارزاني  احزابا شيعية ، لم يسمها ، بمحاولة اثارة الاضطراب والبلبلة في اقليم كردستان .

وقال عضو الحزب الديمقراطي عماد باجلان في تصريح صحفي :" ان احزابا شيعية تقف وراء  التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بعض مدن اقليم كردستان ".

واضاف باجلان :" ان من يدعو ويحشد للتظاهرات في اقليم كردستان ويحاول خلق بلبلة ، له اجندات مدفوعة الثمن من بعض الاحزاب الشيعية".

وكانت مدينة السليمانية شهدت تظاهرات شعبية تنديدا بالفساد وسوء الادارة بالاقليم ،استجابة لدعوات حراك "الجيل الجديد" الذي يترأسه المعارض الكردي البارز شاسوار عبد الله.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نصيف

عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" 25 شباط 2020 05:52 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية بسبب كورونا 25 شباط 2020 03:39 م

مسيرة

مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية 25 شباط 2020 03:28 م

ساحة الحبوبي

أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار 25 شباط 2020 03:12 م

عاجل فيس

عاجل.. المتظاهرون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية 25 شباط 2020 02:55 م

ترامب

ترامب يعلن القضاء على خلافة “داعش” الإرهابي بنسبة 100% 25 شباط 2020 02:50 م

علاوي

الخربيط : الحوارات مستمرة بين علاوي والكتل السياسية ولانتائج حتى الآن 25 شباط 2020 02:44 م

rzgar-m

رزكار امين : ارسلت سيرتي الذاتية مرشحا لوزارة العدل 25 شباط 2020 11:54 ص

التعليقات