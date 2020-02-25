حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان



اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني احزابا شيعية ، لم يسمها ، بمحاولة اثارة الاضطراب والبلبلة في اقليم كردستان .



وقال عضو الحزب الديمقراطي عماد باجلان في تصريح صحفي :" ان احزابا شيعية تقف وراء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بعض مدن اقليم كردستان ".



واضاف باجلان :" ان من يدعو ويحشد للتظاهرات في اقليم كردستان ويحاول خلق بلبلة ، له اجندات مدفوعة الثمن من بعض الاحزاب الشيعية".



وكانت مدينة السليمانية شهدت تظاهرات شعبية تنديدا بالفساد وسوء الادارة بالاقليم ،استجابة لدعوات حراك "الجيل الجديد" الذي يترأسه المعارض الكردي البارز شاسوار عبد الله.