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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 05:52 م

عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا"

نصيف
عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا"


اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف :" ان  شعور بعض القوى السياسية بوجود (محاصصة مبطنة)  دفعها للانقلاب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي" ، مشيرة الى ان تمرير الحكومة بات قلقا.

وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية ، على مدى طويل ، هيمنت على الجهاز الاداري  ووزعت  اعضاءها بشكل افقي وعمودي بهذا الجهاز ، وعندما شرع علاوي باختيار شخصيات لترشيحها لحكومته تبين له فيما بعد  ان هذه الشخصيات تابعة الى تلك الجهات السياسية ".

واضافت :" ان بعض القوى السياسية ايضا استشعرت الامر ذاته ، مما ادى الى انقلابها على علاوي ، واصدرت بيانات ضد دعم تمرير حكومته ،  واشدها ما صدر عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري"، , مؤكدة :" ان تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اصبح مقلقا ".
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