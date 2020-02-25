عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا"





اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف :" ان شعور بعض القوى السياسية بوجود (محاصصة مبطنة) دفعها للانقلاب على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي" ، مشيرة الى ان تمرير الحكومة بات قلقا.



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية ، على مدى طويل ، هيمنت على الجهاز الاداري ووزعت اعضاءها بشكل افقي وعمودي بهذا الجهاز ، وعندما شرع علاوي باختيار شخصيات لترشيحها لحكومته تبين له فيما بعد ان هذه الشخصيات تابعة الى تلك الجهات السياسية ".



واضافت :" ان بعض القوى السياسية ايضا استشعرت الامر ذاته ، مما ادى الى انقلابها على علاوي ، واصدرت بيانات ضد دعم تمرير حكومته ، واشدها ما صدر عن كتلة بدر بزعامة هادي العامري"، , مؤكدة :" ان تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اصبح مقلقا ".