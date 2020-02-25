الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية بسبب كورونا

بعد تلويحه بمظاهرات مليونية، علّق مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر تأكيد وزارة الصحة العراقية على المواطنين تجنب التجمعات العامة بعد إعلانها عن أول إصابة في النجف.

وفي التفاصيل، أعلن الصدر في بيان له، أن أنصاره منعوه من الاحتجاجات بعد دعوته لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد ما أسماها المحاصصة، وذلك "من أجل صحتهم"، بحسب البيان.

وكان الصدر هدد، السبت، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلستها البرلمانية التي كانت مقررة الاثنين، إلا أن إعلان وزارة الصحة العراقية عن ظهور إصابة كورونا في النجف أجبر الصدر على تغيير رأيه.

كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أنه تم تعطيل المدارس في محافظة النجف بسبب كورونا.

وبدورها، أصدرت السلطات العراقية، الثلاثاء، قراراً بتمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران، بعدما أكدت وكالة الأنباء العراقية أن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، لعائلة كانت قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد. وتم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.

إلى ذلك حثت الوزارة المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، مع أهمية منع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف.

ع د