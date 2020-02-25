بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
استنفار في المدن الحدودية في ديالى .. لهذا السبب ذي قار تباشر بانتاج كمامات طبية للوقاية من "كورونا" حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" عاجل.. إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر في الناصرية بالإطارات المحترقة عاجل.. المتظاهرون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية ترامب يعلن القضاء على خلافة “داعش” الإرهابي بنسبة 100%
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 03:39 م

الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية بسبب كورونا

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

بعد تلويحه بمظاهرات مليونية، علّق  مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر تأكيد وزارة الصحة العراقية على المواطنين تجنب التجمعات العامة بعد إعلانها عن أول إصابة في النجف.

وفي التفاصيل، أعلن الصدر في بيان له، أن أنصاره منعوه  من الاحتجاجات بعد دعوته لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد ما أسماها المحاصصة، وذلك "من أجل صحتهم"، بحسب البيان.
وكان الصدر هدد، السبت، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلستها البرلمانية التي كانت مقررة الاثنين، إلا أن إعلان وزارة الصحة العراقية عن ظهور إصابة كورونا في النجف أجبر الصدر على تغيير رأيه.
كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أنه تم تعطيل المدارس في محافظة النجف بسبب كورونا.

وبدورها، أصدرت السلطات العراقية، الثلاثاء، قراراً بتمديد حظر دخول المسافرين  القادمين  من الصين وإيران، بعدما أكدت وكالة الأنباء العراقية أن نتائج فحص العينة للطالب الإيراني في النجف تؤكد إصابته بفيروس كورونا.
وأعلنت الوزارة عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، لعائلة كانت قادمة من إيران.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد. وتم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.
إلى ذلك حثت الوزارة المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ، مع أهمية منع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف.

ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الديمقراطي-الكردستاني

حزب بارزاني : احزاب شيعية تحاول اثارة البلبلة في اقليم كردستان 25 شباط 2020 06:03 م

نصيف

عالية نصيف : قوى سياسية انقلبت على علاوي ..وتمرير حكومته بات "قلقا" 25 شباط 2020 05:52 م

مسيرة

مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية 25 شباط 2020 03:28 م

ساحة الحبوبي

أعداد كبيرة من المعتصمين تصل ساحة الحبوبي في ذي قار 25 شباط 2020 03:12 م

عاجل فيس

عاجل.. المتظاهرون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية 25 شباط 2020 02:55 م

ترامب

ترامب يعلن القضاء على خلافة “داعش” الإرهابي بنسبة 100% 25 شباط 2020 02:50 م

علاوي

الخربيط : الحوارات مستمرة بين علاوي والكتل السياسية ولانتائج حتى الآن 25 شباط 2020 02:44 م

rzgar-m

رزكار امين : ارسلت سيرتي الذاتية مرشحا لوزارة العدل 25 شباط 2020 11:54 ص

التعليقات