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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 03:33 م

ترامب: فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة

ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، "بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".
وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأميركية".
وتابع "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".
في المقابل صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بأن العالم يجب أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستعد لـ "وباء عالمي محتمل".
وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".

ع د
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