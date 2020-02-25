مسيرة جامعية في البصرة دعما للتظاهرات المليونية

نظم طلبة في جامعة البصرة مسيرة انطلقت من منطقة الجبيلة وصولاً لساحة البحرية وسط المدينة، في إطار الدعم للتظاهرات المليونية المرتقبة اليوم الثلاثاء.

وقال عدد من الطلبة، إن هذه المسيرة جاءت لمساندة التظاهرات التي دعت إليها ساحات الاعتصام للتأكيد على تنفيذ المطالب الشعبية واستمرار التحشيد للتظاهرات, المطالبة بحكومة مستقلة وغير متحزبة ولا تخضع للمحاصصة.

وأضافوا أن ما يجري من تقسيم للمناصب والوزارات مرفوض من قبل المتظاهرين الذين ضحوا بأكثر من 600 شهيد.

وارتدى العديد من الطلبة كمامات لتوجيه رسالة توعوية للمواطنين بضرورة ارتدائها للوقاية من فيروس كورونا.

كما أشاروا إلى هناك مجموعة من الطلبة ينظمون وبصورة يومية حملات تطوعية للتوعية من هذا الفيروس وهو جزء من مسؤوليتهم تجاه المحافظة.