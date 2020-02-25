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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 02:50 م

ترامب يعلن القضاء على خلافة “داعش” الإرهابي بنسبة 100%

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تدمير نفوذ الخلافة الإقليمي لـ”داعش” الإرهابي بنسبة 100%، بعد أن مات خليفتها البغدادي.
ونشر البيت الأبيض في صفحته الرسمية على موقع “تويتر” كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في الهند “أنه وتحت إدارته تم القضاء على نفوذ الخلافة لدولة داعش على الأرض بنسبة 100%”، منوهاً على أن هذا كل ذلك كان “بفضل قوة الجيش الأمريكي”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “إن سوريا والعراق كانتا أكثر المتضررين من مخلفات إرهاب داعش وتوابعه”.
وأكد أن الآن لم يعد أي أثر للخلافة على الأرض.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إلى الهند يوم أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.

ع د

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