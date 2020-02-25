الخربيط : الحوارات مستمرة بين علاوي والكتل السياسية ولانتائج حتى الآن

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، إنّ الحوارات مستمرة ومتواصلة بين القوى السياسية، ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لكن من دون الوصول إلى أي نتائج لغاية الساعة.



وأوضح الخربيط في تصريح له ، أنّ “القوى السياسية وعلاوي، أدركوا جيداً أنه لا يمكن عقد جلسة لتمرير الحكومة الجديدة، مع مقاطعة كتل سياسية كبيرة ومؤثرة من المكون السني والكردي، وجلسة يوم الخميس، ربما تفشل من جديد، إذا فشلت الحوارات الجارية، فلا تصويت من دون إرضاء الشركاء”.



ولفت إلى أنّ “هناك قوى سياسية شيعية، أعلنت بشكل واضح، أنها لا تدخل البرلمان وتصوّت من دون مشاركة السنة والأكراد، وهذا مؤشر إيجابي، وهو ما سيعطي دعماً كبيراً لإنجاح المفاوضات، والوصول إلى حلول ترضي الأطراف المختلفة كافة”.

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