34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت إيران عن 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن الوزارة حثت المواطنين، الثلاثاء، على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 16 حالة.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور: "سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاء الناس في منازلهم، فقد ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم".



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مختلف أرجاء إيران 95 حالة، لكن ثمة تقارير عن أن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير وأن السلطات الإيرانية تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين.

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