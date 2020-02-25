علاوي: هناك محاولات لإفشال تمرير الحكومة بالبرلمان.. ومراقبون : مرفوض شعبيا

كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عما وصفه بـ"المخطط" لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب.



وقال علاوي في تغريدة على "تويتر" أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، بحسب تعبيره، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، وأن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، مضيفا أنه يأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الاستثنائية، من أجل التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي غدا الأربعاء.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف في تغريدة على "تويتر"، أن حكومته تلتزم بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وأعلن عن مقتطفات من البرنامج الحكومي الذي ارسله إلى رئاسة مجلس النواب وتتمثل في التالي:

"المحور الاول / قيادة الأنتقال نحو إنتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة..

وتلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، ونؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا..."



من جهته، أعرب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، خلال مداخلة سابقة عن أمله في أن تحدد الحكومة القادمة موعد الانتخابات المبكرة.



ويرى مراقبون أن حكومة علاوي تواجه العديد من العقبات لتمريرها في ظل انتقادات السنة والكرد وبعض الشيعة لمنهجه في اختيار المرشحين إضافة إلى الرفض الشعبي والثورى له .

ويرى مراقبون أن انعقاد جلسة التصويت سيظل يواجه مخاطر عدم اكتمال النصاب في ظل فشل الجهود بتحقيق توافق سياسي على الحكومة.

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