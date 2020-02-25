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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 01:25 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالكويت والبحرين بسبب إيران

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أعلنت الكويت، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8، جميعهم قادمون من إيران، فيما أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران أيضاً.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الثلاث إصابات جديدة كانت من القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وأضافت أنهم جميعاً بصحة جيدة، حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي، عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت إصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 8 حالات.
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، أوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.
كما أوضحت الوزارة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ونوهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس، حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم يتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس كورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

ع د

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أخر تعديل: الثلاثاء، 25 شباط 2020 01:54 م
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