الكويت والبحرين يرفضان استضافة مباريات الفرق الإيرانية

رفضت الكويت والبحرين استضافة مباريات الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في مختلف المدن الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي التعاون السعودي مع بيرسوبليس الإيراني، والنصر السعودي مع سيبهان الإيراني في الجولة الثالثة لدور المجموعات الأسبوع القادم.

ويأتي هذا الرفض بعد أن سبق وأن أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات فرق شرق آسيا في البطولة لأجل غير مسمى، مما يضع المزيد من ضغوط على البطولة واحتمالية استمرارها هذا العام.

ومن المتوقع أن يٌصدر الاتحاد الآسيوي قراراً يقضي بتأجيل مباريات الفرق الإيرانية هي الأخرى لأجل مسمى.

وتحدثت تقارير صحفية عن احتمالية إلغاء نسخة البطولة هذا العام، بينما أكدت مصادر من داخل الاتحاد أنه لن يتم إلغاء البطولة بل تأجيلها حتى يتم محاصرة المرض.

وفي حالة إلغاء البطولة هذا العام، سيشارك الهلال السعودي بطلة النسخة الماضية في كأس العالم الأندية ممثلاً عن الفرق الآسيوية.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة 12 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإصابة أكثر من 61 حالة، بينما أكدت تقارير صحفية أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، فيصل عدد الإصابات إلى المئات وعدد الوفيات نحو 50 حالة.

يذكر أن الكويت والبحرين وعمان أعلنوا تسجيل أول حالة إصابة بالمرض لأشخاص قادمين من إيران، مما دفع الحكومات إلى إعلان تعليق الرحلات الجوية بين البلدين ومنع سفر مواطنيها إلى طهران، ومنع دخول الإيرانيين إلى أراضيها خوفاً من تفشي المرض.