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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:50 ص

نائبة كردية سابقة : حقوقنا الدستورية اهم من الحقائب الوزارية

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نائبة كردية سابقة : حقوقنا الدستورية اهم من الحقائب الوزارية

دعت  النائبة الكردية السابقة  ريزان شيخ دلير الكتل الكردستانية الى عدم البحث عن المناصب في الحكومة المقبلة والتركيز على المطالبة بالحقوق الدستورية.

وقالت شيخ دلير  في تصريح  صحفي :"  ان هناك خلافات بين الكتل والاطراف السياسية الكردية مثل بقية المكونات العراقية من سنة وشيعة، لكن وضع الاكراد يختلف عن  اوضاع السنة والشيعة، ولابد ان يكونوا موحدين في هذا الوقت، وان تكون لهم نظرة موحدة في تطبيق الدستور ،خاصة في ما يتعلق بالمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم ومستحقات البيشمركة وغيرها من الحقوق الدستورية الاخرى"، على حد تعبيرها .

واكدت  انه :"  في  الوقت الراهن من المفترض عدم اهتمام الكتل الكردستانية بالحقائب الوزارية، بل الاهتمام بالمسائل الخاصة بالقضية الكردية، واستحصال حقوق الاكراد  في الموازنة، وان يكون لهم دور كبير ويفاوضوا علاوي على المواضيع الاساسية المتعلقة بالحقوق الدستورية وتطبيق الدستور ".

وتابعت شيخ دلير:"  ان اي حزب سياسي ، سواء كان الديمقراطي او الاتحاد الوطني او غيرهما ، يقوم بالتفاوض مع علاوي منفرداً في ما يخص مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة، فهو يسعى للحصول على مكاسب ومناصب حزبية بعيدا عن مصالح شعب كردستان".
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