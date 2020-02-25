تقرير امريكي يحذر : بقاء العراق دون رئيس حكومة يدفع الوضع للخروج عن السيطرة



حذر تقرير امريكي الاكراد والسنة من الابتعاد عن العملية السياسية في العراق ، ودعاهم للمشاركة في حكومة محمد علاوي، لمنع خروج الوضع عن السيطرة.



وذكر التقرير ، الذي نشره موقع "ديبيكا" الاستخباري :" ان بقاء العراق دون رئيس وزراء سيسهم في تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية، خصوصا في المحافظات الكردية والسنية".



واضاف :" على الاكراد والسنة عدم الابتعاد عن علاوي ، والتواصل معه بهدف المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة".



وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد حث علاوي ، في مكالمة هاتفية ، على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الاكراد والسنة في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تواجهها حكومته.