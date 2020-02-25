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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:48 ص

تقرير امريكي يحذر : بقاء العراق دون رئيس حكومة يدفع الوضع للخروج عن السيطرة

IQ-MAHDI
تقرير امريكي يحذر : بقاء العراق دون رئيس حكومة يدفع الوضع للخروج عن السيطرة

 حذر تقرير امريكي  الاكراد والسنة من الابتعاد عن العملية السياسية في العراق ، ودعاهم للمشاركة في حكومة محمد علاوي، لمنع خروج الوضع عن السيطرة.

وذكر التقرير ، الذي نشره موقع "ديبيكا" الاستخباري :" ان بقاء العراق  دون رئيس وزراء سيسهم في تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية، خصوصا في المحافظات الكردية والسنية".

واضاف :" على الاكراد والسنة عدم الابتعاد عن علاوي  ، والتواصل معه بهدف المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد حث علاوي ، في مكالمة هاتفية ، على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الاكراد والسنة في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تواجهها حكومته.
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