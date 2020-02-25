بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
الكويت والبحرين يرفضان استضافة مباريات الفرق الإيرانية رزكار امين : ارسلت سيرتي الذاتية مرشحا لوزارة العدل نائبة كردية سابقة : حقوقنا الدستورية اهم من الحقائب الوزارية تقرير امريكي يحذر : بقاء العراق دون رئيس حكومة يدفع الوضع للخروج عن السيطرة مصدر بوزارة الدفاع : 68 مليار دينار رواتب منتسبي البيشمركة شهريا رعب في النجف بسبب كورونا.. تعطيل مدارس وإغلاق مطار وحجر صحي محافظ سابق للنجف : استمرار الرحلات مع دول فيها اصابات بكورونا .. " تهاون خطير" الفتح : قبولنا بمحمد علاوي لايعني تصويتنا مباشرة على حكومته وزارة المالية ترفض الغاء الضريبة المفروضة على كارتات التعبئة والانترنيت عمليات سامراء تعثر على عبوات ناسفة والقبض على مطلوبين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:44 ص

رعب في النجف بسبب كورونا.. تعطيل مدارس وإغلاق مطار وحجر صحي

مستشفي في النجف

تسود محافظة النجف حالة من الرعب بعد تأكيد إصابة بفيروس كورونا، لذلك قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل مدارس النجف "لحين إشعار آخر".

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة بتزويد المحافظة بكمامات وأدوية، فيما أكد مدير دائرة الصحة في المحافظة رضوان الكندي حجر 13 شخصا من طلبة العلوم الدينية في المحافظة، والذين كانوا على تواصل مع الطالب الإيراني الذي تأكدت إصابته بالفيروس.

من جانبه، قال المدير العام لتربية محافظة النجف عادل البصيصي "بعد التأكد من الإصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في المحافظة قررنا تأجيل امتحانات نصف السنة لمدارس النجف كاملة لحين إشعار آخر، حتى نعرف حدود هذا المرض ومدى وساعة انتشاره".

وتقول مصادر من النجف، إن الطالب قد يكون أمضى 10-15 يوما في العراق، وهو "يتحرك بصورة طبيعية بين المدرسة الدينية ومرقد الإمام علي بن أبي طالب، وقضاء احتياجاته الأخرى".

وقال نشطاء، إن مجموعة من سكان منطقة الحيدرية في محافظة النجف، منعوا دخول المشمولين بالحجر الصحي من الطلبة وزملاء الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا، إلى المركز الصحي المعد للحجر في منطقتهم.

وأضافوا أن مجموعة من أهالي المنطقة قاموا بإشعال إطارات، والتظاهر وقطع الطريق أمام المركز الصحي في الحيدرية قرب (العمود 122)، وأجبروا الطاقم الطبي في المركز على نقل المحجورين صحيا إلى مكان آخر.

وتوجه عشرات المتظاهرين أمس الاثنين إلى مطار النجف للمطالبة بإغلاقه على اعتبار أن الوافد المصاب قدم عبر المطار.

وتجمهر المحتجون أمام المطار وتساءلوا عن كيفية دخول الطالب الإيراني رغم إصدار منع دخول الوافدين الأجانب الذين لا يحملون الجنسية العراقية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل إصابة بمرض كورونا لأحد طلاب الفقه، وهو إيراني الجنسية يدرس العلوم الدينية في النجف.

وتقول وزارة الصحة إن فرقها الطبية راودتها الشكوك بشأن حالة الطالب الإيراني حينما كانت تجري فحوصات على القادمين من إيران مؤخرا.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علاوي

علاوي: هناك محاولات لإفشال تمرير الحكومة بالبرلمان.. ومراقبون : مرفوض شعبيا 25 شباط 2020 01:47 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

تقرير أميركي: كورونا يجتح الشرق الأوسط بسبب إيران ويتجه للتحول إلى وباء 25 شباط 2020 01:19 م

6

حرق خيام المعتصمين في ساحة الخلاني.. ومظاهرة مليونية اليوم للضغط على السلطات العراقية الحاكمة 25 شباط 2020 11:27 ص

55

الكويت تعلن ارتفاع المصابين بكورونا.. وتوقف الرحلات الجوية مع العراق 25 شباط 2020 11:03 ص

ميليشيات

"حقوق الإنسان" تفضح اغتيال الناشطين ببنادق الصيد في العراق 25 شباط 2020 10:50 ص

25

كويتيان وبحريني وعمانيتان وإيراني في العراق.. إصابات بـ "كورونا" وسط العائدين من قم الإيرانية 25 شباط 2020 10:10 ص

كورونا في ايران

تقرير| إيران تحت حصار الوباء.. كورونا يهدم اقتصاد الملالي 25 شباط 2020 02:53 ص

الحمدين

فضيحة جديدة للحمدين.. قطر تشتري ذمم جامعات أوروبية وأمريكية عريقة بالمال لتلميع صورتها 25 شباط 2020 01:53 ص

التعليقات