محافظ سابق للنجف : استمرار الرحلات مع دول فيها اصابات بكورونا .. " تهاون خطير"





انتقد النائب عن تحالف "النصر" عدنان الزرفي ، استمرار الرحلات الجوية مع الدول التي سجلت فيها اصابات بـفايروس "كورونا" ، ووصف ذلك بانه :" تهاون خطير ".



وذكر الزرفي ، في تغريدة عبر موقع "تويتر" :" ان استمرار الرحلات الجوية بين العراق والدول التي سجلت فيها اصابات بفايروس كورونا ، بسبب ضعف التنسيق بين الحكومات المحلية والمركزية ، يعتبر تهاونا خطيرا بصحة المواطن العراقي "، معربا عن اسفه لحقيقة ان النجف قد سجلت اول اصابة بهذا الوباء .



ودعا الزرفي ، الذي كان محافظا سابقا للنجف الى تكثيف وسائل الوقاية الصحية لدرء خطر الاصابة بهذا المرض .



وقد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في العراق ، يحملها طالب ايراني في النجف .