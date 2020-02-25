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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:42 ص

الفتح : قبولنا بمحمد علاوي لايعني تصويتنا مباشرة على حكومته

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الفتح : قبولنا بمحمد علاوي لايعني تصويتنا مباشرة على حكومته

دعا تحالف "الفتح" الكتل السياسية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، مشدداً على ضرورة استمرار الحوارات مع الرافضين له بأمل اقناعهم والابتعاد عن فكرة الاغلبية في الوقت الراهن.

وقال النائب عن التحالف  احمد الكناني، في تصريح صحفي :" ان وقوع الاختيار على محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة في بداية الامر كان بتوافق جميع الكتل السياسية ، بما فيها القوى السنيّة والكردية ".

واضاف الكناني :" ان قبولنا بعلاوي لا يعني تصويتنا المباشر على حكومته،  دون الاطلاع على برنامجها ومعرفة السير الذاتية لمرشحي الوزارات ".

وشدد على :" ان منح الثقة  دون موافقة القوى السنية والكردية سوف يدخلنا في مشكلات كبيرة، وبالتالي نحتاج الى توافق سياسي لتحقيق المصلحة العامة ".

ودعا الكناني رئيس الوزراء المكلف الى تعزيز الحوارات من اجل الوصول  الى  رؤى مشتركة بين القوى السياسية وتجنب حصول خلافات مستقبلية ".
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