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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:30 ص

التحالف الكردستاني: علاوي غير مستقل ومن رشحه سائرون والفتح

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التحالف الكردستاني: علاوي غير مستقل ومن رشحه سائرون والفتح



اكدت كتلة التحالف الكردستاني النيابية، ان الحديث عن استقلالية رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بعيدة عن الصحة،  مشيرة الى انه لا يوجد  لغاية  الان قرار بشأن مشاركتها بجلسة التصويت على الحكومة.

وقالت رئيسة الكتلة في البرلمان فيان صبري ان "رئيس الحكومة الجديد محمد توفيق علاوي، لم يكن مكلفا من كافة الكتل السياسية، بل كتلتين فقط هي من قامت بتكليفه وهما الفتح والصدر، أما الكتل السنية والكردية وبعض الكتل الشيعية لم تكن راضية عنه، هذا بجانب عدم رضا أو قبول الشارع المنتفض لهذا الترشيح.
 
واضافت ان "هناك ترشيحات للوزراء في حكومة علاوي من جانب بعض الشخوص وليست من قبل الكتل السياسية، وقد لاقى المكون الكردستاني في تلك المرحلة نوعا من التهميش من جانب الكتل السياسية"، مشيرة الى "اننا إقليم دستوري في البلاد، لدينا قيادة وكتل سياسية كردستانية وكان من الأحرى أن يكون التفاوض معهم وليس مع شخصيات معينة وهي من ترشح، لأن هذا السلوك سيكون له وبلا أدنى شك تداعيات سلبية حتى على آداء الحكومة المقبلة.
 
وتابعت "نحن إلى الآن وأتحدث بشكل خاص عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لسنا راضين عن الحكومة المكلفة"، موضحة ان "الحديث عن استقلالية علاوي بعيد عن الصحة.
 
وبشأن مشاركة كتلة التحالف الكردستاني بجلسة التصويت على الكابينة الوزارية، اكدت صبري انه "لغاية الان لا يوجد قرار خاص بهذا الموضوع، ومازال لدينا اعتراض على طريقة تعامل رئيس الحكومة المكلف مع الكتل الكردستانية"، مبينة "اننا لم نخرج بحصيلة مفيدة خلال اجتماع علاوي معنا.
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