نائب عن سائرون، ينتقد اداء مجلس النواب ويصفه بـ"الميت سريرياً





انتقد النائب عن ائتلاف سائرون، رامي السكيني، اداء مجلس النواب ووصفه بـ"الميت سريرياً.

وقال السكيني ، ان" البرلمان ميت سريرياً واغلب قراراته تمر بتفاهمات سياسية وانه مجلس سياسي بامتياز أكثر من رقابي والمواطن فقد الثقة به منذ 2003





وأضاف ان" علاوي رئيس وزراء مرشح وليس مكلف من قبل رئيس الجمهورية وفق المادة الدستورية 76". ".

ولفت الى ان" علاوي جاء كمرشح تهدئة للمرحلة الراهنة وليس أبدي، كون هذه المرحلة تختلف عن جميع المراحل السابقة، وله مهام محددة وعلى الكتل السياسية ان تتخلى عن نظرة





وأضاف السكيني" الشارع العراقي لم يخرج على رئيس الوزراء وانما خرج على النظام السياسي بقيادة جميع الأحزاب والمكونات الذين فشلوا في إدارة البلد مشيرا الى ان" درء المفسدة أفضل من جلب مصلحة في ظل وجود المحاصصة وداعش والفساد.





وقال" لسنا راضون على علاوي الا شريطة قناعتنا بالبرنامج الحكومي والكابينة".





واكد ان" التظاهرات عامل يرهب أي سياسي كائن من كان، وتسييسها غير صحيح، وعلى القوى السياسية مراعاة ما يلوح في الأفق بعد الإخفاق في تمرير الحكومة الخميس المقبل". واعلن عن" حضور اغلب نواب الكتل الى جلسة التصويت دون قرارات رسمية.