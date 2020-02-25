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الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:27 ص

حرق خيام المعتصمين في ساحة الخلاني.. ومظاهرة مليونية اليوم للضغط على السلطات العراقية الحاكمة

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بعد استشهاد متظاهر وإصابة 7 آخرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، في أحدث موجة من المواجهات بين قوات الشغب والمتظاهرين.

وأسفر اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين عن حرق ثلاث خيام للمعتصمين في الشارع القريب من ساحة الخلاني المؤدّي إلى ساحة التحرير.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود حالات اختناق وقعت بين صفوف المتظاهرين.

وتأتي الأحداث وحالة التوتر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين غداة دعوات التحشيد الواسعة التي تروّج لها جماعات الحراك منذ أيام للخروج بمظاهرات مليونية اليوم.

 وتتوقع أوساط الناشطين والمراقبين، أن تشهد مظاهرات اليوم خروج أعداد غير مسبوقة من المواطنين، بالنظر إلى حالة الاستياء الشعبي المتنامية حيال سلوك السلطة وأحزابها السياسية التي لم تتمكن حتى الآن من الاستجابة لأغلب مطالب الجماهير مع دخول الاحتجاجات التي انطلقت في 25 تشرين الأول شهرها الخامس على التوالي.

وما زالت جماعات الحراك، وحتى مع تكبدها خسائر جسيمة زادت على الـ700 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، مصرّة على تلبية مطالبها المتمثلة بحكومة مؤقتة يرأسها سياسي مستقل، مهمتها محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي.

ويتفق الناشط رعد الغزي مع التوقعات التي تشير إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين في مظاهرات اليوم وفي جميع المدن والمحافظات المنتفضة.

وتوقع الغزي، أن تركز المظاهرات على رفض مرشح الأحزاب والكتل السياسية محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء، إلى جانب تأكيدها مطالبها المعلنة السابقة.

ويشير الغزي إلى أن جماعات الحراك متفقة تقريباً على مواصلة النضال مهما كان الثمن والتضحيات وحتى إرغام السلطات على تحقيق مطالبها، لقد قطعوا عهداً على أنفسهم بإنقاذ بلادهم ومصممون على الالتزام به، كما أنهم يتوعدون السلطة وأحزابها بالمزيد من التصعيد والإجراءات غير المتوقعة.

وكشف عن أن مظاهرات اليوم ربما سيكون تركيزها في بغداد أكثر من بقية المحافظات، وقد حضر كثير من الناشطين إلى بغداد للضغط على السلطة وأحزابها في معقلهم الرئيس في العاصمة.

وأشار الغزي إلى أن المظاهرات لن تخرج عن سلميتها بأي حال حتى لو حاولت السلطات وقواتها الأمنية جرّ المتظاهرين إلى منطقة الصدام.

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