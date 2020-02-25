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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:20 ص

وزارة الصحة تنفي وجود اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد

كورونا-العراق
وزارة الصحة تنفي وجود اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد





نفت وزارة الصحة وجود اصابات مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفى اليرموك في بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر نه : لا توجد اي حالة مؤكدة اخرى غير  الاصابة التي اعلنت  في النجف.
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