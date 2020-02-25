وزارة الصحة تنفي وجود اصابات مؤكدة بفيروس كورونا في بغداد

نفت وزارة الصحة وجود اصابات مؤكدة بفيروس كورونا بمستشفى اليرموك في بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر نه : لا توجد اي حالة مؤكدة اخرى غير الاصابة التي اعلنت في النجف. Copy أخبار متعلقة الكويت تعلن ارتفاع المصابين بكورونا.. وتوقف الرحلات الجوية مع العراق كويتيان وبحريني وعمانيتان وإيراني في العراق.. إصابات بـ "كورونا" وسط العائدين من قم الإيرانية كربلاء تقرر منع دخول "الأجانب" إلى المحافظة فيران: فيروس كورونا لم يعد متواجدا على الأراضي الفرنسية التربية: تعطيل الدوام الرسمي في مدارس النجف إصابة 3 حالات بفايروس كورونا في الكويت من العائدين من مدينة قم ومشهد