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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 25 شباط 2020 11:18 ص

تحالف سائرون: موضوع تشكيل الحكومة قد انتهى

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تحالف سائرون: موضوع تشكيل الحكومة قد انتهى






اكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، ان موضوع تشكيل الحكومة قد انتهى لكون رئيس الوزراء المكلف وضع اسماء كابينته وسيقدمها الى البرلمان، لافتا الى ان الكتل كانت تسعى الى فرض اسماء مرشحة لكابينة علاوي، إلا ان علاوي رفض جميع الاملاءات والرضوخ لرغبات وشروط الكتل السياسية.

وقال الزيادي”: ان هناك نوابا قدموا كتبا رسميا الى رئيس الوزراء المكلف، وكذلك رئيس الوزراء المستقيل، للمطالبة بعقد جلسة استثنائية، وهنا اصبحت رئاسة مجلس النواب ملزمة بعقد الجلسة الاستثنائية المقرر انعقادها الخميس المقبل.

واضاف: ان اجتماع رئاسة البرلمان والكتل، امس الاثنين، كان لمناقشة البرنامج الحكومي. لافتا الى: ان اليوم الثلاثاء ستصل السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية الى البرلمان لغرض دراستها.

واكد: ان جلسة الخميس سيعلم الشعب العراقي فيها من هي الكتل التي تبحث عن مصالحها، والكتل التي تبحث عن مصلحة البلد.


وفي السياق نفسه، أكد تحالف القوى موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشددا على أنه لن يحضر جلسة التصويت.
وقال تحالف القوى، في بيان مقتضب إنه يؤكد “موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة”.
واضاف البيان “لن نحضر جلسة التصويت المزمع عقدها يوم الخميس القادم”.هذا وقررت رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
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