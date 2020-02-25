المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، يكشف عن تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل







كشف، شاكر حامد، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل، مرجحا انفراج ازمة تشكيل الحكومة، .



وقال حامد”: ان رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا، امس الاثنين، مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة البرنامج الحكومي وآلية تشكيل الحكومة الجديدة. لافتا الى: ان الاجتماع تلخص بعدة قرارات، اهمها الاتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي يوم الخميس المقبل.



واضاف: ان المجتمعين ألزموا رئيس الوزراء المكلف بتقديم منهاجه الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل انعقاد الجلسة ليطلع النواب والكتل السياسية عليها قبل التصويت. مؤكدا: ان هناك انفراجا للازمة لكون الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية.



ولفت الى: ان رئاسة مجلس النواب طلبت من رئيس الوزراء المكلف الإسراع في إرسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء قبل عقد جلسة يوم الخميس المقبل.