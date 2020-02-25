تحالف القوى يجدد موقفه الرافض لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة وعدم حضوره جلسة التصويت











جدد تحالف القوى موقفه الرافض لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة مؤكدا عدم حضوره جلسة التصويت للبرلمان الخميس المقبل.



وقال في بيان ان " تحالف القوى العراقية يجدد موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة فهو منهج أزموي لايتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الازمات بين الحكومة والشعب من جهة او بين الحكومة والقوى السياسية من جهة اخرى الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج مانكون فيه الى حكومة غير جدلية تحظى بالاجماع الشعبي والسياسي ولاتزيد من حالة الانقسام الراهنة ونطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز على رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها" .