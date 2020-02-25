إصابة امر الفوج الرابع في لواء الكرمة بميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة في الانبار

أصيب آمر الفوج الرابع في لواء الكرمة بميليشيا الحشد سهيل علي حايف، ، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للواء في منطقة الكرمة بمحافظة الانبار

وذكر موقع هيئة ميليشيا الحشد في بيان أن "عبوة ناسفة زرعها انفجرت، مستهدفة دورية تابعة للواء الكرمة بالحشد أثناء القيام بواجب التفتيش والمتابعة الدورية ما اسفر عن اصابة امر الفوج الرابع باللواء سهيل علي حايف.