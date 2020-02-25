رئاسات كردستان وقيادات القوى السياسية الكردية تطالب علاوي بإعادة النظر في ادائه ومنهجه









طالبت رئاسات اقليم كردستان وقيادات القوى السياسية الكردية ، رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بإعادة النظر في ادائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم" ان الرئاسات الكردية والقوى السياسية بالاقليم عقدت اجتماعا برئاسة نيچيرڤان بارزاني رئيس الإقليم بحضور كل من رئيس البرلمان ورئيس حكومة اقليم كردستان وقادة الاطراف السياسية الرئيسة، وبمشاركة الوفد التفاوضي لاقليم كردستان حول تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة. وقد خصص الاجتماع لمناقشة وعرض نتائج زيارة وفد الاقليم الى بغداد وحواراته واجتماعاته مع الاطراف السياسية العراقية ومحمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة.





واضاف" انه بعد نقاش وتقييم لنتائج زيارة الوفد ومن منطلق الحرص على ايجاد الحلول للوضع الراهن والمشاركة الفاعلة في معالجة المشاكل، توصل المجتمعون الى ما يلي:



1 نعمل من اجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة مشاكل العراق الانية والعمل الجاد من اجل اعادة الاستقرار للعراق والتهيئة للانتخابات المبكرة وتكون محل ثقة ومصداقية جميع مكونات الشعب العراقي.



2 ان الخطوات التي اتبعها السيد محمد علاوي غير مطمئنة وليست محل ثقة الكثير من اطراف ومكونات الشعب العراقي، لذا نطالب بضرورة إعادة النظر في ادائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.



3 الاصرار والتأكيد في الحفاظ على الكيان الدستوري لاقليم كردستان وضمان جميع الحقوق الدستورية للإقليم والمناطق المتنازع عليهاوان مكونات الإقليم ومؤسساتهه الرسمية هي الجهة الشرعية الوحيدة لتحديد من يمثلهم في الحكومة الاتحادية على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية والتوازن والتوافق.







4 يواجه العراق حاليا تحديات داخلية وخارجية كبيرة ويمر بمنعطف تأريخي خطير، لذا يدعو المجتمعون قيادات العراق السياسية الى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتوصل الى قرار وطني موحد.





5 ومن اجل تحقيق ذلك يواصل وفد اقليم كردستان حواراته ومشاوراته مع بقية الاطراف السياسية العراقية.