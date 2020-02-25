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الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 25 شباط 2020 10:10 ص

كويتيان وبحريني وعمانيتان وإيراني في العراق.. إصابات بـ "كورونا" وسط العائدين من قم الإيرانية

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سجلت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والعراق، أمس، أولى حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد وكلها لأشخاص زاروا إيران التي أكدت رصد نحو 61 حالة إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأعلن العراق أول حالة إصابة لطالب إيراني يدرس في مدينة النجف دخل البلاد قبل أن تحظر الحكومة دخول غير العراقيين القادمين من إيران.

ورصدت الكويت ثلاث حالات للإصابة بالمرض من بين 700 شخص جرى إجلاؤهم، أول من أمس، من إيران، وقالت الوزارة إن المصابين هم كويتي في الثالثة والخمسين من عمره، وسعودي في الحادية والستين، وشاب في الحادية والعشرين من العمر لم تذكر جنسيته، وظهرت عليه أعراض أولية للمرض.

في السياق، نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة قولها إن مواطناً بحرينياً وصل من إيران تم تشخيص إصابته بالمرض، وستبدأ الوزارة تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

كما نقل تلفزيون سلطنة عُمان عن وزارة الصحة العمانية إعلانها، أمس، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وقالت إن المصابتين هما مواطنتان قدمتا من إيران، وفي حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران، اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية قبل أيام كل الرحلات لإيران، بينما أوقفت السعودية سفر مواطنيها والوافدين إليها لإيران، كما أغلق العراق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين والتجارة بناء على طلب من الكويت.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها .
وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قراراً حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة والقفازات الطبية والبذلات الواقية .

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