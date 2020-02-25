كربلاء تقرر منع دخول "الأجانب" إلى المحافظة

قررت الحكومة المحلية في كربلاء، منع دخول الأجانب إلى المحافظة، واتخاذ إجراءات احترازية لأي عراقي قادم من دول شهدت إصابات بفايروس كورونا.

فيما أكدت خلو المحافظة من الإصابات، أهابت المواطنين ممن يشعرون بأية أعراض تخص الفايروس، أو كان لديه سفر لأي دولة مصنفة بالدول المصابة، مراجعة اقرب مؤسسة صحية للتأكد من وضعه الصحي.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحفي، إن المفارز الطبية تتخذ إجراءات مهمة بهذا الصدد، محذراً من أي محاولات لاستغلال المواطنين في الظرف الراهن سيما بعد ورود معلومات تفيد بقيام بعض أصحاب المذاخر والصيدليات بزيادة أسعار المواد الطبية للوقاية من الفايروس.

من جانبه أكد مدير الصحة عدم وجود أي حالة اصابة مثبتة بالفايروس بالمحافظة، مشيرا إلى وجود تضخيم بشأن الإصابات، سيما وان نحو نسبة 80% تندرج ضمن الإصابات البسيطة ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات باستثناء إجراءات التشخيص.