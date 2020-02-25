شهد: "انا اكثر مدرب منح اللاعبين المغتربين فرصة ليثبتوا جدارتهم"

أكد مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة والمنتخب الأولمبي السابق، عبد الغني شهد، أنه لا يوجد مدرب في العراق منح اللاعبين المغتربين فرصة مثلي.

وقال شهد في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب"، "اعتقد بانني اكثر مدرب منح اللاعبين المغتربين فرصة ليثبتوا جدارتهم".



وأوضح "بعض المشاكل الإدارية حالت دون التحاق عدد من اللاعبين بالمنتخب في نهائيات آسيا"، مشيراً إلى ان "معسكر تركيا شهد تواجد 13 لاعباً، لكن من كان يستحق تمثيل العراق كانوا 3 فقط".



وأكمل أن "غياب لؤي العاني عن المنتخب تسبب بخسارة للمنتخب الاولمبي وخطوة تعاقده مع القوة الجوية ستكون مفيدة للاعب و سيتمكن من حل مشكلته الادارية التي حالت دون التحاقه بالاولمبي".



واضاف "بالإضافة إلى لؤي العاني، فإن الاولمبي خسر جهود اللاعبين أحمد حسن ومهند جعيص، فهؤلاء كانوا سيشلكون إضافة كبيرة بالنسبة لنا"