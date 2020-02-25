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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 25 شباط 2020 12:13 ص

التربية: تعطيل الدوام الرسمي في مدارس النجف

وزارة التربية
قررت وزارة التربية، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس النجف كافة الى اشعار اخر، بعد التأكد من تسجيل حالة إصابة بفيروس «كورونا» في المحافظة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم، (24 شباط 2020)، ان «المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، وبتوجيه من وزيرة التربية، سها بك، اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة كافة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الكوادر التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ بعد التأكد من تسجيل حالة اصابة بفيروس (كورونا)».


وأضاف البيان، «حيث وجهت المديرية بتعطيل الدوام وذلك لفسح المجال امام الفرق الصحية والطبية باخذ دورها الصحيح لاجراء الكشف والوقاية».


وتابع ان «مديرية صحة النجف، اشارت في وقت سابق إلى اصابة شخص في المدينة القديمة مما تطلب استنفار عام في دوائر المحافظة الصحية والطبية للتأكد من عدم انتشاره في مناطق اخرى».
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