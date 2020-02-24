الصحة تنفي وجود اي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، انه لا توجد أي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أنه "لا توجد اي حالة مؤكدة اخرى غير ما أعلناه اليوم في النجف".



وقد أشارت مديرية صحة النجف في وقت سابق باصابة شخص في المدينة القديمة مما تطلب استنفار عام في دوائر المحافظة الصحية و الطبية للتأكد من عدم انتشاره في مناطق اخرى.