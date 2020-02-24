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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:54 م

مقتل 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين بكركوك

تنظيم داعش الارهابي
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، مقتل 3 من ارهابي داعش واعتقال 7  آخرين بعملية استهدفت قيادات التنظيم في محافظة كركوك.
وذكر بيان لاعلام الجهاز، في بيان، أن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي بإسناد طيران التحالف الدولي على موقع في “وادي زغيتون”
ضمن حدود محافظة كركوك، كانت تجتمع فيه شبكة إرهابية تتخذ منه منطلقاً للتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية”.
وأضاف النعمان أن “القوة اشتبكت مع المجموعة الإرهابية وقتلت 3 منهم ،وتم إلقاء القبض على 7 عناصر إرهابية”، مشيراً إلى أن “العملية جاءت في إطار سعي جهاز مكافحة الإرهاب للقضاء على بقايا فلول عناصر داعش الارهابية”
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