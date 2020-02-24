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الثلاثاء, 25 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:26 م

مدرب منتخب السلة يقدم استقاله بعد الخسارة من الهند

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قدم مدرب منتخب كرة السلة خالد يحيى استقالته من منصبه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام منتخب الهند.

وقال مصدر مقرب من اتحاد السلة في تصريحات خاصة ل إن المدرب تقدم رسميا باستقالته، التي ستدرس جيدا في الاجتماع الذي سيعقد قريبا لتحديد مصيره. 


وبيّن أن الاتحاد سيذهب لقبول الاستقالة "بعد الأداء البائس في مباراة اليوم، التي لا تليق بسمعة المنتخب العراقي رغم الدعم الجماهيري الكبير، وبالتالي سيبحث الاتحاد عن خيارات جديدة". 

يشار إلى أن الاتحاد العراقي حاول في وقت سابق التعاقد مع المدرب الوطني المحترف في نادي الغرافة القطري قصي حاتم لكن ناديه رفض إعارته للمنتخب العراقي.
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