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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:19 م

رئاسة الجمهورية: برهم صالح لم يخالف الدستور بتكليف علاوي

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صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الاثنين، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخالف الدستور بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان موجدا يوم التكليف.
وقال المصدر، "نستغرب من تصريح رئيس مجلس النواب بان رئيس الجمهورية خالف الدستور بتكليفه محمد علاوي، ويجب أن نؤكد ان رئيس مجلس النواب كان موجوداً يوم التكليف في مقر رئيس الجمهورية، وكان ذلك بحضور مندوبة الأمم المتحدة والعديد من النواب والقيادات السياسية".






وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "رئيس مجلس النواب أعلن صراحة تأييده لترشيح علاوي، وذلك قبل تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المقبلة.


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