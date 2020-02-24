الكويت توقف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف النشاط الرياضي لأسبوعين بسبب مرض "كورونا".

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح عبر حساب الاتحاد الرسمي على "تويتر"، إن "الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين من اليوم".



واضاف "ذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبناؤنا في الوسط الرياضي".





وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.



وفي السياق ذاته، أعلن الصباح، اعتذار الاتحاد لنظيره السعودي، عن عدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال اسيا بسبب كورونا.