بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 25 شباط 2020
آخر الأخبار
اغلاق معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران امام التبادل التجاري تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه ! الخارجية الامريكية تكشف مادار في الاتصال الهاتفي بين بومبيو ومحمد علاوي البنك المركزي يبيع اكثر من/234/ مليون دولار في مزاد العملة القبض على تاجري مخدرات في بغداد النزاهة الاتحادية تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط المحمداوي يحمل عبد المهدي مخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء بشأن إعادة تكليف الدرجات الخاصة رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة كورونا رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة الاستثنائية وتوجه دعوة لعلاوي قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد والعتبات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:03 م

الكويت توقف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين

393896_0
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف النشاط الرياضي لأسبوعين بسبب مرض "كورونا".
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح عبر حساب الاتحاد الرسمي على "تويتر"، إن "الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين من اليوم".

واضاف "ذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبناؤنا في الوسط الرياضي".


وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أعلن الصباح، اعتذار الاتحاد لنظيره السعودي، عن عدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال اسيا بسبب كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

فيران: فيروس كورونا لم يعد متواجدا على الأراضي الفرنسية 25 شباط 2020 12:26 ص

كورونا في إيران

الصحة العالمية فيروس كورونا لا يستطيع مقاومة أجواء العراق 24 شباط 2020 06:42 م

كورونا

النجف تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا 24 شباط 2020 06:00 م

ترامب

ترامب: أمريكا دمرت داعش مئة بالمئة في العراق وسوريا 24 شباط 2020 04:49 م

متحدث الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن شروط وقف إطلاق النار 24 شباط 2020 12:31 ص

ترامب

ترامب غاضب لإجلاء أمريكيين مصابين بفيروس كورونا 23 شباط 2020 06:49 م

441

مجلة امريكية : العراق بحاجة لازاحة الطبقة السياسية باكملها 23 شباط 2020 12:04 م

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676

تحالف الشرعية يدمر زورقا مفخخا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية من الحديدة 23 شباط 2020 11:53 ص

التعليقات