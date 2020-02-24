شرطة كربلاء تأمر بنصب كاميرات لكشف العجلات المسروقة

وجه قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني، اليوم الاثنين، بنصب كاميرات بالسيطرات الخارجية لكشف العجلات المسروقة والمطلوبة.

وذكرت القيادة في بيان، أن”قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني برفقة

مدير السيطرات والطرق الخارجية العميد حسين النعماني ومدير الاتصالات العميد الدكتور

عامر العامري، اجرى جولة ميدانية على محور بغداد الشمالي”.

وأكد قائد الشرطة

بحسب البيان، على “اهمية نصب منظومة كاميرات مراقبة متكاملة يتم نصبها في السيطرات

الخارجية لكشف العجلات المسروقة والمطلوبة عبر تقنيات حديثة ومتطورة”.