منتحب السلة يخسر أمام نظيره الهندي بتصفيات آسيا

خسر منتخب العراق لكرة السلة أمام نظيره الهندي بنتيجة 94 ـ 75 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا.



وأتت نتائج الفترات الـ4 كالتالي: 21- 26 و41 – 47 و60 – 75 و75 – 94.



وقدم منتخب العراق أسوأ مباراة له حيث ظهر مستسلما رغم أنه لعب في قاعة الشعب وسط العاصمة بغداد وبين جماهيره بعد غياب طويل.



وظهر الفريق العربي مستسلما ومعتمدا فقط على الرميات الثلاثية والتي لم تنفعه بينما فقد المتابعات تحت السلة والتي سيطر عليها اللاعب الهندي اميرت.























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وتراجع مستوى المنتخب العراقي في بداية الربع الثاني ليصل فارق النقاط إلى 14 نقطة قبل أن يتحسن الأداء ويقلص الفارق إلى 6 نقاط.



ومع مرور الوقت بدأ اليأس يدب بصفوف المنتخب العراقي ليخرج خاسرا 75 -94 .



وتعد هذه الخسارة هي الثانية لمنتخب العراق في التصفيات بعد الهزيمة الأولى أمام لبنان 68 – 87.