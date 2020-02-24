كربلاء تنفي وجود أية اصابة بفيروس "كورونا"

نفى محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الاثنين، وجود أية اصابة بفيروس "كورونا" معلنا حجر زائرين ايراني وسعودي للاشتباه بهما.



وقال الخطابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ننفي وجود أي إصابة في كربلاء"، مؤكدا أنه "تم التحفظ على الزائر الايراني بالرغم من عدم إصابته بعد الفحوصات المختبرية التي اجريت عليه".



وأضاف الخطابي، أنه "كذلك تم اجراء الفحوصات اللازمة للزائر السعودي، والتأكد من عدم إصابته وفي نفس الوقت تم حجرهم لأسباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها الإصابة".





