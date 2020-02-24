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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 08:10 م

بيره: عقدنا اجتماعا مع جميع الأطراف في السلطة

المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة
أعلن سعدي احمد بيره، عن نقلهم نتائج اجتماع وفد إقليم كوردستان مع الاطراف العراقية في بغداد في أقرب وقت للمواطنين.
وقال سعدي بيره عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني عضو وفد إقليم كوردستان في بغداد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 24/2/2020 و تابعه PUKmedia، أنه بعد زيارتنا الى بغداد، عقدنا اجتماعا مع جميع الأطراف في السلطة في بغداد، وتم ايصال الهدف من الاجتماع الى الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان والأطراف السياسية وتم بحث ذلك بصورة مكثفة.
وأضاف بيره، ان نتائج الاجتماع سيتم نقلها في اقرب وقت للمواطنين وان ما هو ضروري قوله الان هو ان الاوضاع في بغداد ليست طبيعية بالنسبة لنا في الإقليم ونريد اعادة الهيبة لبغداد واجراء اصلاحات في الدوائر والمؤسسات الامنية حتى نتمكن من السيطرة على الشارع.
واشار الى انه يجب على الحكومة العراقية السيطرة على المجموعات المسلحة وأن تكون في ظل السلطات الأمنية في العراق.
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